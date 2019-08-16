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В Киеве ограничат движение транспорта в Дарницком районе

Сегодня, 14:11

Александр Марущак

В воскресенье ограничат движение транспорта на улицах Ревуцкого и Декабристов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В воскресенье, 18 августа, дорожные службы в Киеве ограничат движение транспорта на улицах Ревуцкого и Декабристов (Дарницкий р-н).

Здесь с 8:00 до 18:00 будут асфальтировать проезжую часть. Ремонт проведут на двух участках: частично перекроют съезд с Ревуцкого на Декабристов, и дублер, ул. Ревуцкого от развязки Харьковская до дома №31, где полностью перекроют движение транспорта.

Фото: КК "Киевавтодор"

Фото: КК "Киевавтодор"

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Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, перекрывали проспект Победы.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади. 

Кроме того, асфальт будут менять и во дворах жилых домов в столице.

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Киев ремонт дороги

Источник: Сегодня

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