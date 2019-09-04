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В Киеве ограничат движение возле ж/д вокзала

4 сентября, 16:20

В субботу, 7 сентября, возле Вокзальной площади будут ремонтировать покрытие

На днях в Киеве будет временно ограничено движение транспорта близ Вокзальной площади. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"7 сентября с 09:00 до 17:00 частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади. На проезде (эстакаде) от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого продолжают обновлять покрытие", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что тротуары на проспекте Победы стали небезопасными для пешеходов. В районе Дворца культуры завода "Большевик" (проспект Победы, 38) мы заметили огромную дыру на тротуаре, через несколько метров еще одну, но прикрытую пластиковым дорожным ограждением. Чуть дальше – еще одна дыра в асфальте. Тут провал образовался вокруг канализационного люка, который вскоре явно провалится. Дыра в тротуаре ничем не ограждена, и в ночное время тут можно запросто сломать ногу или упасть и покалечиться.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев вокзал жд-вокзал ремонт дорог

Источник: Сегодня

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