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В Киеве ограничат проезд на Большой Окружной

29 августа, 03:35

Наталья Руда Наталья Руда

В субботу будут ремонтировать участок от Одесской площади до улицы Жураковского и в обратном направлении

В Киеве в субботу, 29 августа, с 08:00 до 21:00 ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге.

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Об этом сообщает "Киевавтодор".

"Дорожники продолжают текущий ремонт участков Кольцевой дороги, которые передали на баланс города. Так, в течение субботы будут работать на участке от Одесской площади до ул. А. Жураковского и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее дорожники ремонтировали улицу Академика Заболотного.

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Отметим, что в столице также проводят ремонт путепровода на Воздухофлотском проспекте.

Ранее мы также писали, что в Киеве до 1 сентября закрыт проезд с Шулявского моста. В частности, перекрыт проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Кроме того, сообщалось, что водители проехались по свежеуложенному асфальту на съездах Шулявского путепровода, игнорируя ограждения.

Также дорожники досрочно завершили ремонт Борщаговского путепровода, и теперь мост, который связывает центр столицы со спальным массивом в Святошинском районе, полностью открыт. Ремонт осуществили не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему.

Смотрите в сюжете, как ремонтировали дороги в Киеве во время карантина:

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Киев ремонт дорог кольцевая дорога

Источник: Сегодня

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