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В Киеве ограничили движение фур

11 июня, 14:09

Ограничения вводятся с 12:00 до 18:00

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничено движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.

Время ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

Ранее мы сообщали, что в Киеве температура воздуха поднимется 11 июня до +31 градуса.

Напомним, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев раньше срока.

Как сообщали новости "Сегодня", в нескольких регионах Украины ранее разбушевалась непогода. Мы писали о ливнях в Одессе и Буковине


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Тег транспорт, Киев, жара

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