В Киеве ограничили движение фур
Ограничения вводятся с 12:00 до 18:00
В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничено движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.
"Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.
Время ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.
Ранее мы сообщали, что в Киеве температура воздуха поднимется 11 июня до +31 градуса.
Напомним, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев раньше срока.
Как сообщали новости "Сегодня", в нескольких регионах Украины ранее разбушевалась непогода. Мы писали о ливнях в Одессе и Буковине.
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