В Киеве ограничили движение на ряде улиц

В пятницу частично ограничено движение на улице Рокоссовского, с 11 июня также частично ограничено движение на улице Гринченко

В Киеве в связи с ремонтом дорог ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает "Киевавтодор".

Так, с 8:00 до 23:00 12 июня частично ограничено движение на улице Рокоссовского. Там обновляют покрытие между Полярной и Кондратюка. Сегодня там будут укладывать асфальт.

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Также с 11 июня до 5 июля частично ограничено движение на улице Гринченко. Там начали средний ремонт и обновляют покрытие между переулком Лужевского и улицей Брожко. Сейчас дорожники начинают снимать старый асфальт.

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Кроме того, с 4 июня начался средний ремонт на улице Франко. Там будут обновлять покрытие в квартале между улицами Богдана Хмельницкого и Липинского. С 8 июня по 15 июля движение на участке улицы перекрыто. Объехать участок можно по улицам Лысенко и Коцюбинского.

Ранее киевлян удивил "ремонт" моста над проспектом Победы на улице Дегтяревской.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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