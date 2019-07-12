В Киеве ограничили движение на важном транспортном узле

До 15 июля дорожники будут ремонтировать эстакаду с Днепровского спуска на Набережное шоссе

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Столичные дорожники с 12 июля начинают ремонт транспортного узла вблизи станции метро "Днепр". А именно эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В связи с ремонтом проезд транспорта будет частично ограничен.

"Будут обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели). Ремонт продлится с 12 до 25 июля. В настоящее время движение транспорта будет частично ограничено. Коммунальная корпорация просит прощение за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на аварийном путепроводе на Борщаговке до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе ремонта (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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