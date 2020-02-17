В Киеве ограничили движение на Южном мосту

В понедельник движение ограничено в сторону правого берега, а 19 февраля ограничат движение в сторону проспекта Бажана

Фото: facebook.com/kievavtodor

В Киеве в понедельник, 17 февраля, на Южном мосту частично ограничили движение в связи с противоаварийными работами. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Движение ограничено с 11:00 до 17:00 в сторону станции метро "Выдубичи".

Также движение будут ограничивать 19 февраля с 9:00 до 15:00 в сторону левого берега.

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На данный момент на картах Google maps отображены ремонтные работы.

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Напомним, киевские чиновники вплотную занялись решением вопроса с аварийным мостом Патона. Планируется, что уже с 20 февраля на нем частично ограничат движение транспорта и специалисты приступят к изучению состояния его конструкций, возведенных в 1953 году.

Отметим, чтобы начать реконструкцию аварийного моста Патона Министерство культуры, молодежи и спорта Украины должно временно снять с переправы охранный статус памятника архитектуры. В мэрии уверяют, что процесс принятия такого решения продвигается и позитивное решение ожидается в ближайшее время.

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