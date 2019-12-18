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В Киеве ограничили движение по еще одному мосту: столица целый день в пробках

18 декабря, 16:07

Наблюдаются серьезные тянучки как на Южном мосту в сторону проспекта Бажана, так и на улице Бойчука и на бульваре Дружбы народов

В Киеве в среду, 18 декабря, с утра частично ограничили движение на Южном мосту. Ограничения продлятся до 18:00 и будут действовать также с 9:00 до 18:00 19 декабря. Ранее было также ограничено движение на мосту Патона.

Отметим, что на данный момент в столице наблюдаются серьезные пробки как на Южном мосту в сторону проспекта Бажана, так и на улице Бойчука и на бульваре Дружбы народов, который соединяет Голосеевский проспект с мостом Патона. Кроме того, пробками парализован и центр города – ситуация усложнена на Парковой дороге, бульваре Леси Украинки.

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Традиционно в пробках проспект Победы и проспект Академика Палладина.

Напомним, что в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспектов Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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Источник: Сегодня

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