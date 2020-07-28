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В Киеве ограничили проезд под мостом возле станции метро "Святошин"

28 июля, 09:10

Наталья Руда Наталья Руда

Движение ограничено до 3 августа

В Киеве до 3 августа частично ограничили проезд под путепроводом у станции метро "Святошин".

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Об этом сообщает "Киевавтодор".

"На нижней части путепровода возле станции метро "Святошин" начались гарантийные ремонтные работы. Работают с опорами и балками. Все будет выполнено за счет подрядчика", - говорится в сообщении.

Во время работ будет ограничено движение на автостоянке под путепроводом.

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Напомним, что в столице с 19 июня идут противоаварийные работы на Воздухофлотском путепроводе. За это время установлены временные опорные конструкции. Также смонтированы крытые галереи на тротуарах в зонах проведения работ. Сейчас на сооружении работники КП "Киевавтодормост" разбирают участок проезжей части и тротуара в направлении улицы Черновола. В частности, снимают асфальтовое покрытие и демонтируют часть монолитной плиты.

Также новости "Сегодня" писали, что на Шулявском путепроводе начали асфальтировать съезды.

А тем временем жители Черкасской области начали сами строить дорогу:

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транспорт Киев проезд святошин

Источник: Сегодня

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