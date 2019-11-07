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В Киеве ограничили въезд фур: что происходит на дорогах

7 ноября, 08:35

Утром традиционно наблюдаются тянучки на мостах, в центре, на проспектах Победы, Лобановского и Воздухофлотском

В Киеве с утра в четверг, 7 ноября, начало действовать ограничение на въезд грузовых автомобилей в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. При этом на дорогах столицы наблюдаются пробки.

Согласно данным Google Maps, в тянучках с самого утра проспект Бажана, улица Центральная на Осокорках, при этом Южный мост свободен.

Тянучки есть на Днепровской набережной и на Дарницком мосту, на Надднепрянском шоссе, мосту Патона и проспекте Соборности. На мосту Метро также небольшие заторы, немного хуже ситуация на Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда, улице Богатырской.

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В центре тянучки наблюдаются на бульваре Леси Украинки, Большой Васильковской и на Гринченко, на бульваре Дружбы Народов и на Владимирском спуске.

Кроме того, пробки также утром на Воздухофлотском проспекте, на проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте и проспекте Победы, на Софиевской Борщаговке также проблемы с проездом.

Напомним, что ранее в Киеве пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

Также ранее под Киевом произошло жуткое ДТП – столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat. От удара первую легковушку отбросило в кювет.

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транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

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