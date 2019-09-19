В Киеве ограничили въезд фур со стороны Борисполя

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве с 7:00 и до 10:00 в четверг, 19 сентября, ограничили въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Ограничения будут действовать на постоянной основе ежедневно в это же время, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилые массивы на левом берегу столицы", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлиял на состояние воздуха в столице. За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период в июне-июле. Спасатели Киева сотрудничают с соответствующими службами области, чтобы совместными усилиями преодолеть пожара.

Реклама

Напомним, в Киеве несколько дней подряд невозможно было дышать. Люди жаловались, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50! "Сегодня" разбирались, что происходит.

В тренде Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

Ранее также произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама