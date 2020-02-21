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В Киеве ограничивают движение на двух мостах через Днепр

21 февраля, 10:24

На Южном и Северном мостах будут ремонтировать деформационные швы

В Киеве частично ограничивают движение на Южном и Северном мостах. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Так, до 16:00 21 февраля частично ограничено движение на Южном мосту в сторону левого берега в связи с тем, что старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки. Один из них утром вышел из строя, поэтому на нем начались аварийные работы.

С 21:00 21 февраля до 5:00 24 февраля будет частично ограничено движение на переправе в сторону левого берега в связи с ремонтными работами на других деформационных швах.

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Кроме того, на Северном мосту с 20:00 21 февраля до 20:00 23 февраля частично ограничат движение в направлении станции метро "Почайна". На переправе будет проводиться ремонт деформационного шва в первой полосе движения.

Напомним, что в Киеве в этом году городские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой возле АЗС недалеко от ТЦ "Караван" коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега.

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транспорт Киев южный мост Северный мост

Источник: Сегодня

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