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В Киеве остановилось движение скоростных трамваев

28 мая, 16:02

В некоторых вагонах у людей нет возможности выйти

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В Киеве во вторник, 28 мая, около 15:00 остановилось движение скоростных трамваев. Причина ЧП – поломка состава. 

Так, остановилось движение как в сторону Михайловской Борщаговки, так и в сторону Железнодорожного вокзала. Десятки людей вынуждены пересесть на другой вид транспорта, а в КП "Киевпастранс" обещают пустить в направлении Борщаговки автобус. 

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

К слову, сломался вагон новенького трамвая Pesa польского производства. В некоторых вагонах у людей нет возможности выйти, так как составы остановились между остановками. 

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве трамвай сбил сотрудницу прокуратуры. Молодая женщина, 1989 года рождения, переходила через трамвайные пути в неустановленном для этого месте. При это она разговаривала по телефону, поэтому не услышала приближения трамвая.

Напомним, что в апреле в столице произошло лобовое столкновение трамваев - №28 и №22. В Киевпастрансе ситуацию тогда комментировать отказались.


Кроме того, в прошлом октябре на станции скоростного трамвая "Старовокзальная" в Киеве тоже произошло столкновение двух трамваев.

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Тег транспорт, Киев, авария, трамвай

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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