В Киеве открыли движение по мосту Патона

Ремонтные работы на одном из самых загруженных мостов столицы закончили раньше срока

/ Фото: Сегодня

В Киеве на мосту Патона, где обнаружили аварийное проседание, оперативно закончили ремонтные работы и полностью открыли движение по нему.

Как сообщает Официальный портал Киева, в ходе ремонты использовали бетон с улучшенными качествами и закончили работы на три дня раньше заявленного срока.

"На мосту имени Патона полностью открыто транспортное движение. Ремонтные работы закончили на три дня раньше", – говорится в сообщении.

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Дорожники ликвидировали просадку на мосту, под которым обнаружили повреждение плиты автопроезда. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно и должны были завершиться 23 декабря.

Отмечается, что текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Ранее мы уже писали о неудовлетворительном состоянии моста Патона- тогда корреспонденты прогулялись по нему с правого на левый берег и увидели, как с перил отлетают чугунные украшения в виде звезд, гроздьев винограда и снопов колосьев. В некоторых местах исчезли металлические перила – их заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет ограды. На тротуаре зияют дыры, сквозь которые видно воду.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по возведению нового Шулявского путепровода.

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