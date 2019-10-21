В Киеве отложили запуск электронного билета: 1 ноября жетоны и талоны останутся

Валидаторы. Уже считывают не только Карточки киевлянина, но и транспортные карты, и QR-билеты / Фото: Мила Князьская-Ханова

Реклама

Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланировал на 1 ноября, переносится. Об этом сайту "Сегодня" заявил Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Напомним, 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но, в любом случае, киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – сообщил нам Юрий Назаров.

По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать. Напомним, что не все автоматы по их продаже подключены. Кроме того, система уже давал сбои и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро. Последний такой сбой произошел в прошлую пятницу. Киевляне негодовали и не могли воспользоваться синими карточками для оплаты проезда в метро.

Ранее о том, что запуск полноценной работы единого электронного билета в Киеве, который был запланирован на 31 октября 2019 года, отложили, заявил депутат Киеврады Александр Пабат. По его мнению, оптимальный запуск промышленной эксплуатации е-билета – 1 октября 2020 года.

Напомним, в конце августа на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. При этом для избежания очередей в кассах была возобновлена продажа и пополнение зеленой карты метро, а также жетона для разовой поездки.

Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама