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В Киеве отменили 12 рейсов электрички, а трамваи ходят с перебоями

3 декабря, 09:23

Рейсы городской электрички отменяются регулярно

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В Киеве утром во вторник, 3 декабря, отменили 12 рейсов городской электрички в связи с атакой вандалов на техстанции "Борщаговка". Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"В утренние часы по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321, 7406, 7413/14, 7419", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас начат процесс восстановления электропоездов.

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Кроме того, утром задерживается движение трамваев №14, 15.

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"Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Гавела – ул. Чумака в направлении ул. Старовокзальной по техническим причинам", – уточнили в "Киевпастрансе".

Напомним, что вечером 2 декабря в столице выпал снег, а утром наблюдаются пробки. Так, заторы есть на проспекте Бажана, хотя Южный мост при этом свободен, на Дарницком мосту и Дарницком шоссе, на мосту Патона и проспекте Соборности, на Броварском проспекте, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.

Ранее сообщалось, что дороги в Киеве от первого снегачистит 187 единиц снегоуборочной техники.

Видео: Киевавтодор

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транспорт Киев электричка

Источник: Сегодня

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