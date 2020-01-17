В Киеве передумали делать Шелковичную односторонней

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В Киеве не будут делать часть улицы Шелковичной в центре города односторонней, о чем планировалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба КП "Центр организации дорожного движения" на своей странице в Facebook.

"Мы услышали ваши порой противоположные мнения по поводу Шелковичной. Учитывая многочисленные отзывы граждан, мы решили отложить внедрение утвержденных в 2016 году изменений ОДР на Шелковичной – до разработки общей схемы организации дорожного движения с учетом потребностей жителей всех прилегающих улиц и обсуждения ее с общественностью", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому мосту. Прибыв на место в костюме Деда Мороза, градоначальник проехался по мосту на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей. Сначала движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. Однако водителям пришлось волноваться недолго: в направлении улицы Вадима Гетьмана поток машин также пустили – спустя пару минут.

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