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В Киеве перекроют центр: появилась схема ограничения проезда на Крещатике

Сегодня, 14:56

Движение перекроют в связи с проведением фестиваля

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве в субботу, 10 августа, состоится фестиваль "Сильные Украины". Во время подготовки локации и в течение фестиваля часть улицы Крещатик (от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого) будет закрыта для автомобильного движения.

Движение всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 06:00 11 августа.

В КГГА опубликовали схему ограничения движения транспорта в центре города.

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Фото: КГГА

Фото: КГГА

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Чтобы посмотреть схему в большем размере, откройте ее в новой вкладке

Напомним, в столице до 15 августа также частично ограничено движение на Южном мосту в сторону Левого берега

Также на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, в Киеве перекрывали проспект Победы.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

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Крещатик

Источник: Сегодня

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