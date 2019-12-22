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В Киеве перекроют движение и запретят парковку на улице Владимирской

22 декабря, 00:42

В столице 22 декабря от улицы Владимирской до Софийской площади пройдет Borjomi New Year Parad

В столице в воскресенье, 22 декабря, с 13:30 до 16:00 в связи с проведением Borjomi New Year Parade запретят движение транспорта по улице Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 на улице Владимирской.

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специальной ограждения парада будет запрещена парковка:

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- 22 декабря с 00:00 до 15:00 – на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

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- с 07:00 21 декабря до 23:30 22 декабря – на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Театрализованный парад будет включать фейерверки, 10-метровую платформу, сотни участников в новогодних нарядах, зажигательную музыку и конкурс на лучший костюм.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоялось 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Киев Новый год парковка КГГА фейерверки движение парад Новый год 2020

Источник: Сегодня

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