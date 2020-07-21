В Киеве перекроют движение на важной развязке

Водителям придется объезжать кольцевую развязку на пересечении улиц Иорданской и Архипенко

В Киеве вечером 21 июля перекроют движение на кольцевой развязке на пересечении улиц Иорданской и Архипенко.

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Об этом сообщает "Киевавтодор" в своем Telegram-канале.

Движение будет перекрыто с 23:00 21 июля до 6:00 22 июля.

"Завершающие этапы среднего ремонта продолжаются на ул. Архипенко. Будем обустраивать новое покрытие на кольцевой развязке (пересечении ул. Архипенко и Иорданской). Работать будем ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение по улицам Архипенко и Иорданской будет перекрыто", – говорится в сообщении.

Объехать ремонтный участок можно по маршруту:

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ул. М. Малиновского – просп. Г. Сталинграда – ул. Приозерная.

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Напомним, что столичные водители проигнорировали ограждения на съездах с Шулявского моста и проехались по новому асфальту.

Кроме того, в столице до 8 августа ограничено движение на улице Дегтяревской. Там проводят средний ремонт и обновляют асфальт на участке между ул. Макуха и развязкой на пересечении с Телиги и Довженко.

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Также смотрите, как дороги в столице ремонтировались на карантине:

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