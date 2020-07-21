В Киеве перекроют движение на важной развязке

В Киеве вечером 21 июля перекроют движение на кольцевой развязке на пересечении улиц Иорданской и Архипенко.
Об этом сообщает "Киевавтодор" в своем Telegram-канале.
Движение будет перекрыто с 23:00 21 июля до 6:00 22 июля.
"Завершающие этапы среднего ремонта продолжаются на ул. Архипенко. Будем обустраивать новое покрытие на кольцевой развязке (пересечении ул. Архипенко и Иорданской). Работать будем ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение по улицам Архипенко и Иорданской будет перекрыто", – говорится в сообщении.
Объехать ремонтный участок можно по маршруту:
ул. М. Малиновского – просп. Г. Сталинграда – ул. Приозерная.
Напомним, что столичные водители проигнорировали ограждения на съездах с Шулявского моста и проехались по новому асфальту.
Кроме того, в столице до 8 августа ограничено движение на улице Дегтяревской. Там проводят средний ремонт и обновляют асфальт на участке между ул. Макуха и развязкой на пересечении с Телиги и Довженко.
Также смотрите, как дороги в столице ремонтировались на карантине:
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