В Киеве перекроют движение по проспектам Мира и Гагарина: схема проезда

На других проездах движение ограничивать не будут

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Киеве в ночь на 20 октября полностью перекроют выезды с проспектов Гагарина и Мира. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Будут полностью закрыты выезды с просп. Гагарина и просп. Мира. На других проездах движение ограничивать не будут", – говорится на странице ведомства в Facebook.

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Водителям также предлагается схема объезда на время перекрытия движения на Дарницкой площади.

Маршруты движения просп. Гагарина – бульв. Верховной Рады – ул. Вифлеемская – ул. Соборности (в оба направления); просп. Соборности – съезд с АЗС – разворот под путепроводом – ул. Тампере – бульв. Верховной Рады – просп. Гагарина; просп. Мира – бульв. Верховной Рады – ул. Вифлеемская – ул. Соборности – Харьковское шоссе; ул. Пражская – ул. Сергиенко – ул. Сосюры – просп. Гагарина – просп. Верховной Рады – ул. Вифлеемская – ул. Соборности; Харьковское шоссе – ул. Соборности – ул. Тампере – бульв. Верховной Рады – просп. Мира.

Ранее сообщалось, что в течение этой недели будет завершено асфальтирование Дарницкой площади. Ее обновление начали в августе этого года. Сначала там отремонтировали проезд с проспекта Соборности на Харьковское шоссе. Позже – проезд от Харьковского шоссе до проспекта Гагарина, сообщили в КГГА.

Ранее Виталий Кличко рассказал, когда будет построено метро на Троещину. Мэр считает, что метро на Троещину можно построить в течение пяти лет.

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