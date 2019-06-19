В Киеве перекроют проспект Победы
В воскресенье по проспекту будут провозить конструкции для нового Шулявского путепровода
В Киеве в воскресенье, 23 июня, в связи с проведением работ по реконструкции Шулявского путепровода движение по проспекту Победы будет полностью ограничено. Об этом сообщает пресс-служба КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".
"23 июня с 01:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода. В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода 23 июня запланирована их перевозка через проспект Победы", – говорится в сообщении.
Водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам.
Напомним, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.
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