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В Киеве начался сезон пробок: проспект Степана Бандеры перекроют на ремонт

20 июня, 14:22

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

21 июня работники "Киевавтодора" начнут следующий этап ремонтных работ

В столице ограничат движение на проспекте Степана Бандеры из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Киевавтодор".

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Проезд по проспекту Бандеры возле Северного моста будет закрыт с 00:00 21 июня до 10 августа, возле ул. Иорданской – до 19 июля.

"На днях движение на проспекте Степана Бандеры открыли на всех полосах. Ведь завершен ремонт части путепровода перед Северным мостом. В ночь на воскресенье начинаем следующий этап работ. Будем работать на пересечении проспектов Степана Бандеры с Героев Сталинграда в направлении станции метро "Почайна", – говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что работники начнут ремонт и покраску надземного пешеходного перехода вблизи ул. Иорданской параллельно, чтобы дважды не ограничивать движение.

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В Киеве начался сезон пробок: проспект Степана Бандеры перекроют на ремонт

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве планируют достроить Железнодорожное шоссе, чтобы разгрузить дороги в центре. Удлинение Железнодорожного шоссе будет выполнять функцию полноценного правобережного подхода к Дарницкому мосту.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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Киев Укравтодор ремонт дорог перекрытие дорог проспект Бандеры

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