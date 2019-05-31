В Киеве перекроют Южный мост

Переправу закроют на несколько дней

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на несколько дней снова перекроют Южный мост из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе", – говорится в сообщении.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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