Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве перекроют Южный мост

31 мая, 10:21

Переправу закроют на несколько дней

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на несколько дней снова перекроют Южный мост из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе", – говорится в сообщении.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ремонт, мост

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве перекроют Южный мост". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киеву понравился пешеходный мост. Строим еще

Сегодня, 08:29

Все стеклянные части проблемного моста в Киеве до сих закрыты на ремонт: видео

Вчера, 12:12

На стеклянных вставках местами отсутствует изолятор, что привело к образованию щелей

Киевляне вслед за Кличко решили попрыгать на стекле проблемного моста: видео

Вчера, 10:30

Перед открытием на мосту прыгали братья Кличко

Три месяца без Шулявского моста: старые съезды отремонтируют, а переговоры по цеху в тупике

Вчера, 09:23

Когда приступят к стройке самого моста, транспортного коллапса на проспекте Победы обещают не допустить

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Как восстановить печень

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Модели и не только: на кого миллиардеры меняют своих жен

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

10 диких нарядов из 2000-х, за которые стыдно

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь