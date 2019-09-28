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В Киеве перекрыли движение в центре

28 сентября, 10:31

На Крещатике перекрыли движение из-за проведения Kyiv Lights Festival 2019

Фото: Малащук, "Сегодня"

Фото: Малащук, "Сегодня" / Фото: Сегодня

На столичном Крещатике с вечера пятницы, 27 сентября, и до утра 30 сентября действует запрет на движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, движение запрещено от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого.

Ограничения связаны с проведением 28-29 сентября в столице Третьего международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival 2019.

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Также с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября автобусы № 24 и № 114 будут курсировать через Софийскую площадь.

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Напомним, в Киеве с 19 сентября ограничили въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Цель ограничений – уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в столице продолжается ремонт на Борщаговском путепроводе, где до 1 октября обещают восстановить движение скоростного трамвая. Отметим, Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

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Киев Крещатик движение

Источник: Сегодня

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