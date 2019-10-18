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В Киеве перенесли запуск электронного билета

18 октября, 13:33

По информации Александра Пабата, запуск предполагается в течение трех-шести месяцев

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Запуск полноценной работы единого электронного билета в Киеве, который был запланирован на 31 октября 2019 года, отложили. Об этом сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

"Промышленную эксплуатацию единого электронного билета киевские чиновники отменили. Запуск предполагается в течение трех-шести месяцев, но и этого мало для такого проекта. Оптимальный запуск промышленной эксплуатации Е-билета – 1 октября 2020 года. Ведь все делается поспешно и непродуманно", – написал Пабат на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сначала в столице необходимо завершить ремонты и реконструкции главных транспортных артерий, а потом уже запускать е-билет.

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Напомним, в конце августа на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. При этом для избежания очередей в кассах была возобновлена продажа и пополнение зеленой карты метро, а также жетона для разовой поездки.

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Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты — 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить на небольшой банковский терминал черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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транспорт Киев е-билет

Источник: Сегодня

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