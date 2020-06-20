В Киеве планируют достроить Железнодорожное шоссе, чтобы разгрузить дороги в центре

Проект нового генплана столицы предусматривает строительство новой автомагистрали – удлинение Железнодорожного шоссе. Как заявил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий, это позволит разгрузить центральные улицы столицы.
"Уличная сеть столицы требует развития. В большинстве европейских городов показатель плотности магистральной сети в несколько раз выше, чем в Киеве", – цитирует Броневицкого пресс-служба КГГА.
Отмечается, что удлинение Железнодорожного шоссе будет выполнять функцию полноценного правобережного подхода к Дарницкому мосту. Он, в свою очередь, разгрузит существующие мосты, в том числе Южный и мост Патона, которые уже исчерпали свой лимит пропускной способности.
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Напомним, что в проекте генерального плана Киева предусмотрена реконструкция ряда дорог с расширением проезжей части и строительство многоуровневых развязок.
Также ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.
Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.
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