В Киеве планируют отремонтировать 15 станций метро
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, капитальный ремонт будет сделан на всех старых станциях подземки
В Киеве будет проведен капитальный ремонт всех старых станций метро, которых в столице насчитывается 15. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, проинспектировав ремонт на станции метро "Святошин".
"Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас – 15. Следующей будет станция "Политехнический институт", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.
По его словам, в Киеве только 13 станций подземки оснащены лифтами или специальными подъемниками.
Напомним, что с 23 марта на станции "Святошин" будет закрыт на ремонт выход, который ведет к рынку и пригородным электричкам (западный). Отметим, что ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, новые буквы с названием станции.
На полу сделали тактильные полосы для людей с инвалидностью. Также в зале установили новую навигацию, но полностью работы здесь еще не закончены. Сколько времени продлится ремонт второго вестибюля, в метро не уточняют. Не исключено, что он также будет длится долго. Жителям советуют по возможности планировать поездки через другие станции.
Ранее Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может.
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