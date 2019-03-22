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В Киеве планируют отремонтировать 15 станций метро

Сегодня, 16:40

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, капитальный ремонт будет сделан на всех старых станциях подземки

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня
В Киеве планируют отремонтировать 15 станций метро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4f3/81d/5c94f381d9bed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4f3/81d/5c94f381d9bed.jpg Транспорт Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, капитальный ремонт будет сделан на всех старых станциях подземки

В Киеве будет проведен капитальный ремонт всех старых станций метро, которых в столице насчитывается 15. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, проинспектировав ремонт на станции метро "Святошин".

"Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас – 15. Следующей будет станция "Политехнический институт", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

По его словам, в Киеве только 13 станций подземки оснащены лифтами или специальными подъемниками.

Напомним, что с 23 марта на станции "Святошин" будет закрыт на ремонт выход, который ведет к рынку и пригородным электричкам (западный). Отметим, что ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, новые буквы с названием станции. 

На полу сделали тактильные полосы для людей с инвалидностью. Также в зале установили новую навигацию, но полностью работы здесь еще не закончены.  Сколько времени продлится ремонт второго вестибюля, в метро не уточняют. Не исключено, что он также будет длится долго. Жителям советуют по возможности планировать поездки через другие станции.

Ранее Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может.

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Тег транспорт, Киев, метро, ремонт, Кличко, метрополитен

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