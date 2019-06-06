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В Киеве площадь возле ж/д вокзала оградили столбиками

6 июня, 09:03

Делинеаторами оградили первую полосу движения возле входа на вокзал

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement.

На площади возле Центрального железнодорожного вокзала установили специальные дорожные столбики (делинеаторы), которые делают невозможной незаконную парковку авто возле терминала. Также специалисты КП "Центр организации дорожного движения" оградили первую полосу движения возле входа на вокзал, чтобы гарантировать быструю и безопасную высадку пассажиров из частных машин.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Киевляне отмечают, что с появлением столбиков на площади стало безопаснее ходить, но властям не мешало бы отремонтировать асфальт, который здесь весь в трещинах и ямах. Напомним, ранее такие делинеаторы появились на пл. Победы, Льва Толстого, двух улицах Подола и в других местах.

Напомним, первые ограничительные столбики в столице установили 4 февраля на углу улиц Бассейной и Крутого спуска на Бессарабской площади. Из-за огромного скопления машин здесь пешеходы не могли перейти дорогу. Теперь, даже в рабочий день, движение здесь организовано правильно — машины проезжают, не образуя тянучки. На улице Шота Руставели с помощью делиниаторов предотвратили незаконную парковку на полосе общественного транспорта. Правда, не все жители улицы довольны нововведениями.

Отметим, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег Киев, парковка, вокзал

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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