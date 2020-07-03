В Киеве по ночам будут ограничивать движение на Южном мосту

В Киеве на Южном мосту, где в прошлом году дорожники показали испещренную дырами эстакаду, в связи с новым ремонтом будут ограничивать движение. Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook, ограничения будут действовать в ночное время с 3 июля по 30 августа.

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"Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение движения запланировано эти выходные в направлении Столичного шоссе. Впрочем, большинство работ будут проводить ночью", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве планируют достроить Железнодорожное шоссе, чтобы разгрузить дороги в центре. Удлинение шоссе будет выполнять функцию полноценного правобережного подхода к Дарницкому мосту.

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Также ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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