В КГГА показали фото новой остановки скоростного трамвая, а киевляне раскритиковали ремонт

В социальных сетях жители столицы пишут, что "Бульвар Кольцова" еще не открыли, но на переходе уже несколько раз проваливалась плитка

В Киевской городской государственной администрации показали фотографии с закрытой остановки скоростного трамвая "Бульвар Кольцова", где уже несколько месяцев идет реконструкция.

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Как сообщает пресс-служба КГГА, уже построены две повышенные платформы, которые полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Над платформами смонтированы металлические навесы и устроено их освещения с помощью LED светильников. Выполнены работы по прокладке наружных сетей электроснабжения станции, проложена кабельная канализация для устройства системы видеонаблюдения, громкого оповещения, интернета и телефонизации.

Уже завершены работы по монтажу турникетов, устроен интерактивный пешеходный переход через трамвайные пути, который реагирует на приближение трамвайного поезда с помощью световых сигналов и помогает сориентироваться пассажиру, когда приближается или отправляется поезд

По данным КГГА, уже смонтировано ограждение на платформе с LED подсветкой, систему навигации, информационные табло, показатели движения.

Сообщается, что на станции осталось провести монтаж оборудования в серверной для обустройства системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, провести пусконаладочные работы турникетной группы, установить автоматы по продаже е-билета.

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В администрации также опубликовали фото остановки, вокруг которых в социальных сетях уже разгорелись дискуссии.

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Так, не все киевляне поддерживают заборы и турникеты, также пишут и о том, что станцию еще не открыли, а на переходе уже несколько раз проваливалась плитка.

Напомним, что ранее проводилась реконструкция остановок линии скоростного трамвая "Гната Юры", "Полевая", "Политехническая", "Гарматная"/"НАУ", "Площадь Победы", "Ул. Генерала Потапова". Новости "Сегодня" подробно писали о ремонтах.

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