В Киеве построят трамвайную линию от вокзала до Дворца спорта

Согласно распоряжению Виталия Кличко, работы должны быть выполнены за три года

Мэр Киева Виталий Кличко поручил до 2023 года построить трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции столичного метрополитена "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Шевченковском и Печерском районах. Соответствующее распоряжение №431 опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, КП "Киевпастранс" определен заказчиком работ. В 2020-2021 годах должна быть разработана проектная документация, проведение экспертизы и ее утверждение. В документе отмечается, что подрядчик, который будет строить трамвайную линию, должен будет предоставить гарантии качества выполненных работ, гарантийный срок эксплуатации объекта должен быть не менее 10 лет.

Финансирование будет за счет бюджета.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в 2020 году будет проведена оптимизация трамвайного движения Днепровского и Дарницкого районов.

Напомним, в декабре 2019-го года парк "Киевпастранса" пополнился новым трамваем "в вышиванке". Такие уже работают на линии скоростного трамвая, соединяющей Борщаговку с Центральным вокзалом.

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