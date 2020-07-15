В Киеве появилась новая штрафплощадка

Оплатить штрафы и забрать машину можно на месте

В Киеве с 14 июля в городе заработала еще одна штрафплощадка, куда будут эвакуировать машины, оставленные в городе с нарушениями правил парковки. Ее обустроили на улице Набережно-Луговая, 4. Водители могут прямо там уплатить штраф и вернуть свой автомобиль. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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"Если вы не нашли автомобиль там, где запарковали его, обратитесь на 102 и уточните, действительно ли транспортное средство эвакуировано и на какую именно штрафплощадку", – уточнили в департаменте.

Сейчас в столице действуют две штрафплощадки:

на ул. Набережно-Луговая, 4;

на ул. Гната Хоткевича, 20Б.

Оформление документов для возвращения автомобиля проводится в пунктах выдачи по адресам:

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Днепровская Набережная, 19Б;

ул. Набережно-Луговая, 4.

Отметим, ранее в Киеве действовала еще одна штрафплощадка, которая находилась на улице Туполева. Однако, как рассказали сайту "Сегодня" в инспекции по паркованию, площадка на улице Туполева была постоянно загружена, особенно в выходные и праздничные дни. Иногда эвакуированные автомобили просто было некуда ставить.

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Ранее столичные правоохранители разъяснили, куда обращаться столичным водителям, если их транспортное средство эвакуировали на штрафстоянку.

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