В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами

В столице появились первые маршрутки, в которых начали устанавливать валидаторы под оплату проезда по е-билету. Киевляне заметили устройства в автобусе №550, который курсирует по маршруту ул. Кадетский гай — просп. Маяковского. Маршрут обслуживают автобусы КП "Киевпастранс", стоимость проезда в них — 8 грн, а его длина составляет более 24 км.
По словам водителя, валидаторы установили недавно.
"Поставили, но они в нерабочем состоянии, когда их подключат к оплате проезда, нам не говорят", — пояснил "Сегодня" водитель.
Валидатор размещен на стойке возле передних дверей, и за него постоянно цепляются пассажиры.
"Пока от устройства толку мало. Написано, что "система закрыта", мигает зелеными огоньками. Некоторые пассажиры вешают на валидаторы сумки и кульки", — говорит пассажир.
Также валидаторы установили и в маршрутке №155, которая также обслуживается "Киевпастрансом".
Водитель говорит, что устройство пока не работает. Вместе с тем валидаторы запустят, как только устройства установят на всех "Богданах" на маршруте. Отметим, что в Киеве насчитывается более 400 коммунальных маршруток.
Официально в департаменте транспорта КГГА заявляют, что пока не внедряют е-билет в маршрутках. Ранее в мэрии озвучивали идею подключить к системе частников.
Напомним, ранее в КГГА отчитались, что весь наземный транспорт раньше срока оборудован валидаторами, и уже с 31 октября город полностью перейдет на электронный билет. "Сегодня" проверила, как идет внедрение новой системы оплаты проезда на самом деле. Напомним, купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в Т-киосках по всему городу (цена — 50 грн). Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно в личном кабинете киевлянина.
Ранее сообщалось, что в столице маршрутка врезалась в иномарку.
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