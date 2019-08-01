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В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами

Сегодня, 10:11

Александр Марущак

Пассажиры заметили устройства оплаты проезда в маршрутках №550 и №155

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%20155%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%20155%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Транспорт Пассажиры заметили устройства оплаты проезда в маршрутках №550 и №155

В столице появились первые маршрутки, в которых начали устанавливать валидаторы под оплату проезда по е-билету. Киевляне заметили устройства в автобусе №550, который курсирует по маршруту ул. Кадетский гай — просп. Маяковского. Маршрут обслуживают автобусы КП "Киевпастранс", стоимость проезда в них — 8 грн, а его длина составляет более 24 км.

По словам водителя, валидаторы установили недавно.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Поставили, но они в нерабочем состоянии, когда их подключат к оплате проезда, нам не говорят", — пояснил "Сегодня" водитель.

Валидатор размещен на стойке возле передних дверей, и за него постоянно цепляются пассажиры.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Пока от устройства толку мало. Написано, что "система закрыта", мигает зелеными огоньками. Некоторые пассажиры вешают на валидаторы сумки и кульки", — говорит пассажир. 

Также валидаторы установили и в маршрутке №155, которая также обслуживается "Киевпастрансом".

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Водитель говорит, что устройство пока не работает. Вместе с тем валидаторы запустят, как только устройства установят на всех "Богданах" на маршруте. Отметим, что в Киеве насчитывается более 400 коммунальных маршруток. 

Официально в департаменте транспорта КГГА заявляют, что пока не внедряют е-билет в маршрутках. Ранее в мэрии озвучивали идею подключить к системе частников.

Напомним, ранее в КГГА отчитались, что весь наземный транспорт раньше срока оборудован валидаторами, и уже с 31 октября город полностью перейдет на электронный билет. "Сегодня" проверила, как идет внедрение новой системы оплаты проезда на самом деле. Напомним, купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в Т-киосках по всему городу (цена — 50 грн). Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно в личном кабинете киевлянина.

Ранее сообщалось, что в столице маршрутка врезалась в иномарку.

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Киев маршрутки валидатор

Источник: Сегодня

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