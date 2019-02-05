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В Киеве появились в продаже единые электронные билеты для транспорта

Вчера, 20:48

Kyiv Smart Card, которой можно будет расплачиваться в наземном транспорте, можно купить на станции метро «Крещатик»

В Киеве появились в продаже единые электронные билеты для транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9da/30d/5c59da30dd5a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9da/30d/5c59da30dd5a8.jpg Транспорт Kyiv Smart Card, которой можно будет расплачиваться в наземном транспорте, можно купить на станции метро «Крещатик»

В кассе столичной станции метро "Крещатик" появились в продаже Kyiv Smart Card, которая будет работать в системе электронных билетов в наземном транспорте. Как известно, такой карточку можно будет пополнять поездками и использовать в наземном транспорте, расплачиваясь за проезд через валидаторы.

Фото: facebook.com/dima.odnokoz

"Карточка стоит 50 грн. Ее можно просто пополнить и тогда каждая поездка будет стоить 8 грн (приложил к валидатору – списало). Можно купить поездки. Тогда цена зависит от количества (и тоже к валидатору приложил – списало). Можно купить проездной или 1/2 проездного. Пока только слышал, что проездной 1300 грн. Если на все виды транспорта, то, может и ок. Но, если кому-то нужен только автобус, то не очень", – сообщил на своей странице в Facebook киевлянин Дима Однокоз.

Также он отметил, что нескольких станциях метро есть турникеты со специальной наклейкой, которые "читают" такие карты.

Фото: facebook.com/dima.odnokoz

Между тем, пока неизвестно, работает ли карта в системе наземного транспорта, однако киевляне уже опробовали билеты с QR-кодами. Валидатор их распознавал, правда, не всегда с первого раза.

Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

Надписи на валидаторах в автобусах и троллейбусах изменились. Если раньше пассажиры видели "тест системы" или "система закрыта", то теперь на них высвечивается "поднесите карточку" (правда, есть и неработающие). Кондукторы активно интересуются, у кого из пассажиров есть "карточка киевлянина", и просят ее просканировать.

Они рассказывают, что по количеству зарегистрированных с помощью валидатора льготников предприятие потом будет получать компенсации за их перевозку. В "Киевпастрансе" поясняют, что деньги во время регистрации на валидаторе с карточки не списываются.

 

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Тег транспорт, метро, электронный билет, Kyiv Smart Card

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