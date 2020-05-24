В Киеве появился первый светофор для велосипедистов (фото)

Встретить их можно в центре Киева на оживленном перекрестке

Фото: facebook.com/kyivbikecity

В Киеве на Пушкинской улице, где недавно обустроили современные велодорожки, установили первые в столице велосипедные светофоры. Они регулируют велосипедное движение через перекресток, сообщает паблик "Киев – Велосипедный Город" в Facebook.

Велосветофоры теперь можно встретить на пересечении улицы Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко. Позже такие же светофоры, согласно проекту, будут размещены на перекрестке с улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной.

В Украине, согласно действующему стандарту, в качестве светофора для регулирования велосипедного движения используется обычный светофор-дублер с белой табличкой, на которой изображен символ велосипеда.

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Однако чтобы исключить ошибочную трактовку такого светофора и подчеркнуть направленность его действия только на велосипедистов, Нацполиция предложила использовать изображение велосипеда на самых линзах светофора – по аналогии с пешеходными светофорами.

Отметим, что отмена общественного транспорта в Киеве привела к росту популярности велосипедов. На двухколесных по городу перемещаются и молодые, и люди в возрасте. Так, если раньше, в докарантинные времена, в Киеве всегда было достаточно молодых велосипедистов на современных "двухколесных" – в шлемах и соответствующей экипировке, с рюкзаками за спиной, то сейчас нередко можно встретить и людей в возрасте на "Салютах" и "Украинах".

Напомним, еще до карантина президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию получил в подарок велосипед от лидера этой страны Керсти Кальюлайд.

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