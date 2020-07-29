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В Киеве появился первый велосипедный перекресток: как выглядит новинка (фото)

29 июля, 07:59

Александр Марущак , Наталья Руда

Объект находится на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко

В центре Киева появился первый перекресток для велосипедистов. Объект находится на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", роботы были проведены в рамках среднего ремонта части улицы Ивана Франко. И здесь планируют еще продолжить ремонт дороги и подпорных стен к улице Ярославов Вал. Отметим, что на улице Франко построили только часть велодорожки, а вот велосипедный перекресток сделан впервые в Киеве.

"На первом велосипедном перекрестке было решено несколько проблем. Прежде всего было предусмотрено место для скопления пешеходов. Чтобы велосипедисты и прохожие не мешали друг другу, пересекая перекресток на зеленый сигнал светофора. Поскольку есть определенное изменение геометрии велодорожки, то тут сделаны ограничители скорости. Велосипедисты будут вынуждены притормаживать перед выездом на перекресток Хмельницкого и Франко. Снижение скорости позволит избежать травм и столкновений с автомобилями. Также тут подготовлен перспективный разъезд на улицу Богдана Хмельницкого, поскольку на ней тоже запланировано построить велосипедные дорожки во время капитального ремонта этой центральной улицы", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Там отмечают, что первый велосипедный перекресток был построен в июле.

В "Киевавтодоре" пока не могут сказать, во сколько обошлось его строительство, так как выполнялся средний ремонт улицы Франко.

"В перспективе реконструкции улицы Богдана Хмельницкого перекресток будет усовершенствован и соединен с велодорожкой, которую проложат по этой улице в сторону Оперного театра и ботанического сада имени Фомина", – добавляют в "Киевавтодоре".

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Кстати, велосипедисты уже активно пользуются необычным перекрестком. Некоторые останавливаются перед ним и переводят велосипед пешком по зебре, но есть и те, кто пролетает его с ветерком на большой скорости.

Ранее мы писали, что на улице Туполева в Киеве произошло чрезвычайное происшествие с ребенком, который ехал на велосипеде по новой велодорожке и врезался в открытые ворота гаражного кооператива, которые закрывают часть дорожки для велосипедистов.

Также на велодорожке, которую обустроили на Пушкинской, сначала установили МАФ, а потом стали парковать автомобили.

Кроме того, смотрите в сюжете об уникальных светофорах в Виннице:

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Киев велосипед перекресток

Источник: Сегодня

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