В Киеве появится новый речной маршрут с Подола на Оболонь

В Киеве в августе запустят новый речной маршрут по Днепру. Об этом сообщает пресс-служба Киевского речного вокзала на своей странице в Facebook.
Маршрут стартует с Почтовой площади и будет пролегать на Оболонь с высадкой в парке "Наталка".
Стоимость билетов и расписание появится в ближайшее время.
В мае здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте. Сейчас Речвокзалу обещают вдохнуть новую жизнь. Сюда снова пускают всех желающих, а ранее на первом этаже вокзала открылась выставка современного искусства Renovation, символизирующая обновление пространства.
В будущем в Речвокзале планируют проводить выставки, кинопоказы, презентации. Глобальная реконструкция, как сообщали недавно в компании "Киевский речпорт", на неопределенное время отложена.
Отметим, что не так давно в столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева".
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