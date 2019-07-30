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В Киеве появится новый речной маршрут с Подола на Оболонь

Сегодня, 11:18

Маршрут будет пролегать по Днепру с Почтовой площади

Фото: Киевский речной вокзал/Facebook

Фото: Киевский речной вокзал/Facebook

В Киеве появится новый речной маршрут с Подола на Оболонь https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 Транспорт Маршрут будет пролегать по Днепру с Почтовой площади

В Киеве в августе запустят новый речной маршрут по Днепру. Об этом сообщает пресс-служба Киевского речного вокзала на своей странице в Facebook.

Маршрут стартует с Почтовой площади и будет пролегать на Оболонь с высадкой в парке "Наталка".

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Стоимость билетов и расписание появится в ближайшее время.

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В мае здание Речного вокзала на Почтовой площади после долгой паузы открылось для посетителей. Здесь обустроили арт-пространство, но кардинальных изменений в интерьере памятника архитектуры не произошло. Знаменитые фрески и мозаичные панно — на месте. Сейчас Речвокзалу обещают вдохнуть новую жизнь. Сюда снова пускают всех желающих, а ранее на первом этаже вокзала открылась выставка современного искусства Renovation, символизирующая обновление пространства. 

В будущем в Речвокзале планируют проводить выставки, кинопоказы, презентации. Глобальная реконструкция, как сообщали недавно в компании "Киевский речпорт", на неопределенное время отложена.

Отметим, что не так давно в столице презентовали новый вариант реконструкции Почтовой площади с романтическим названием "Речные врата тысячелетнего Киева". 

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Киев Днепр почтовая площадь

Источник: Сегодня

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