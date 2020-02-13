В Киеве появятся новые "бархатные" трамвайные пути

В Киеве в 2020 году будет проведена оптимизация трамвайного движения Днепровского и Дарницкого районов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Так, на данный момент КП готовит разработку проектной документации
Сейчас на предприятии начали разработку проектной документации:
- километры новых трамвайных путей, проложенных по технологии "бархатного пути" (бесстыковые рельсы с использованием современных креплений) от улицы Милославской до железнодорожного вокзала "Дарница" с ответвлением к ст. м. "Лесная" (I участок);
- модернизация ремонтной зоны Дарницкого трамвайного депо;
- закупка, для начала, более 20 современных модульных трамваев.
Параллельно КП "Киевпастранс" продолжает замену трамвайных путей на ул. Алматинской также по технологии "бархатного пути" со строительством современных повышенных платформ ожидания.
Напомним, в декабре 2019-го парк "Киевпастранса" пополнился новым трамваем "в вышиванке". Такие уже работают на линии скоростного трамвая, соединяющей Борщаговку с Центральным вокзалом.
Как еще планируют обновить транспорт столицы – смотрите в сюжете "Сегодня":
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