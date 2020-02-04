В Киеве появятся новые дорожные знаки для "зеленой волны"

На магистральных улицах установят таблички «Зеленая волна» вместе с дорожными знаками 5.30 «Рекомендуемая скорость»

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве со следующего понедельника, 10 февраля, на улицах появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба КП "Центр организации дорожного движения".

Так, на магистральных улицах, где светофоры работают в режиме координированного управления, будут установлены таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".

"Таким образом мы проинформируем участников дорожного движения о маршрутах "зеленых волн" и напомним о рекомендуемой скорости по этим магистралям", – говорится в сообщении.

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При этом все маршруты "зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

Отметим, что Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12-е место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Также смотрите, как Виталий Кличко открывал проезд по Шулявскому мосту:

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