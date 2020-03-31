В Киеве появятся новые проездные с дешевыми поездками: сколько они будут стоить

С 1 апреля для проезда в столичном метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке начинают действовать новые виды проездных билетов, а также начинают действовать новые способы их оплаты, сообщает КГГА.

Теперь в городе будут действовать проездные на определенное количество поездок, безлимитные месячные проездные и туристические билеты со сроком действия от 24 до 72 часов.

Так, с 1 апреля появятся проездные с определенным количеством поездок, которые будут действовать в течение календарного месяца. Их стоимость:

46 поездок – 290,00 грн и 145,00 грн – на вторую половину месяца (около 6,3 грн за поездку)

62 поездки – 390,00 грн и 195,00 грн во вторую половину месяца (около 6,29 грн за поездку)

92 поездки – 575,00 грн и 287,00 грн во вторую половину месяца; (6,25 грн за поездку)

124 поездки – 770,00 грн и 385,00 грн во вторую половину месяца (около 6,21 за поездку)

Вводится также безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия. Его полная стоимость составит 1300,00 грн или 650,00 грн – на вторую половину месяца.

Для туристов или гостей, которые приезжают в столицу на пару дней, запускают туристический билет без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта и с определенным сроком действия с момента активации. Так, билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов – 150 грн и на 72 часа – 200 грн.

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Купить проездной билет можно с помощью синей карточки Kyiv Smart Card.

Также, как и раньше, можно будет купить от 1 до 50 поездок, которые будут действовать в течение года с момента последнего пополнения синей карточки. Пользоваться ими можно на всех видах наземного общественного транспорта и в метро. Как и раньше, стоимость каждой поездки будет зависеть от того, сколько всего за один раз куплено поездок. Так, проезд обойдется от 8,00 грн (при покупке 1-10 поездок) до 6,50 грн (при покупке 50 поездок). На карту можно "записать" максимум 100 поездок, при этом единовременно может быть приобретено не более 50 поездок.

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При этом поездки, приобретенные на зеленую бесконтактную карточку метро, будут действовать до 31 марта 2021 года.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести электронный билет к валидатору в салоне транспортного средства или к турникету на пунктах метро и скоростного трамвая. С помощью специальных устройств контроллеры проверять факт оплаты проезда.

Купить и пополнить Kyiv Smart Card можно в приложениях KyivSmartCity и Приват24, в терминалах самообслуживания е-билета, ПриватБанка, IBox, EasyPay, 2click, в Т-киосках, на платежном портале Portmone, с помощью Киевстар СМАРТ⸱ГРОШІ и в кассах на станциях киевского метрополитена.

При отсутствии Kyiv Smart Card оплатить разовую поездку можно, приобретя QR-код или бумажный билет "Киевпастранса". Бумажные талончики старого образца для одноразового проезда на трамвае, троллейбусе и автобусе будут действовать до 1 июля 2020 года. Стоимость разовой поездки составит 8 гривен.

Ранее мы рассказывали, как можно будет восстановить QR-билеты для столичного транспорта, которые стали просроченными в период карантина.

Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

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