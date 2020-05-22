В Киеве предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров

На сайте электронных петиций Киеврады зарегистрировали предложение заменить бесплатный проезд пенсионерам и льготникам на адресную финансовую помощь.

Автор петиции №9727 отмечает, что на проезд пенсионеров и других льготных категорий выделяются определенные суммы на каждого перевозимого, но "никто не знает сколько на кого выделяется и как распределяется по территориям и по предприятиям-перевозчикам".

По мнению автора, если заменить бесплатный проезд адресной помощью, то на эту сумму пенсионеры и льготники, которые пользуются общественным транспортом, смогут купить себе необходимое, а в транспорте станет свободнее.

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Ранее мы писали, как Киев готовится к возобновлению работы общественного транспорта с ослаблением карантина и что будет с тарифами на проезд в маршрутках.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте в столице после 22 мая повышаться не будет. При этом столичные перевозчики сами устанавливают тариф на проезд в маршрутках и за 10 дней предупреждают об этом пассажиров и власти. Также они должны обосновать свой тариф и предоставить свои расчеты в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

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