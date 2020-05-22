Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров

22 мая, 10:58

Наталья Руда

Предлагается заменить бесплатный проезд адресной финансовой помощью

На сайте электронных петиций Киеврады зарегистрировали предложение заменить бесплатный проезд пенсионерам и льготникам на адресную финансовую помощь.

Автор петиции №9727 отмечает, что на проезд пенсионеров и других льготных категорий выделяются определенные суммы на каждого перевозимого, но "никто не знает сколько на кого выделяется и как распределяется по территориям и по предприятиям-перевозчикам".

По мнению автора, если заменить бесплатный проезд адресной помощью, то на эту сумму пенсионеры и льготники, которые пользуются общественным транспортом, смогут купить себе необходимое, а в транспорте станет свободнее.

Реклама

В тренде
В Киеве автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

Ранее мы писали, как Киев готовится к возобновлению работы общественного транспорта с ослаблением карантина и что будет с тарифами на проезд в маршрутках.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте в столице после 22 мая повышаться не будет. При этом столичные перевозчики сами устанавливают тариф на проезд в маршрутках и за 10 дней предупреждают об этом пассажиров и власти. Также они должны обосновать свой тариф и предоставить свои расчеты в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев льготы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 маяТранспорт
В Киеве
В Киеве "устал" еще один путепровод: рухнули конструкции (видео)Происшествия
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 мая
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 маяТранспорт
В столичном метро появится спецразметка
В столичном метро появится спецразметкаТранспорт
Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работу
Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работуТранспорт
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метровТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...