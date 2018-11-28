В Киеве приостановили движение поездов метро на красной ветке

Сегодня, 09:56

Остановка движения произошла по техническим причинам

Фото: Людмила Князьская-Ханова
Фото: Людмила Князьская-Ханова

В Киеве утром в среду, 28 ноября, в час пик было приостановлено движение поездов в метро на Святошинско-Броварской линии. В пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что остановка движения произошла по техническим причинам, передает Укринформ.

"Была 3-минутная остановка по техническим причинам. Уже работаем в обычном режиме", – рассказали в пресс-службе.

Однако очевидцы отметили, что пассажиров высадили на станции метро "Крещатик" и объявили, что поезд дальше не поедет. Кроме того, вход на станцию "Крещатик" закрыли, а граждан попросили воспользоваться наземным транспортом. Также была закрыта станция метро "Вокзальная".

Ранее мы писали, что 9 ноября был завершен конкурс на строительство ветки метро на жилмассив Виноградарь. Планируется строительство от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе, с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Самую низкую цену предложило ПАО "Киевметрострой". Сумма оказалась на 12,214 млн гривен меньше ожидаемой стоимости.

Кроме того, 14 ноября был объявлен тендер на строительство метро на Троещину. Проектные работы будут завершены в 2018-2019 годах.
Киев, метро, Крещатик, станции, движение поездов, станция, вокзальная, час пик, остановка движения, станция метро

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Станция метро "Вокзальная" возобновила работу, фото gogetnews.info

ЧП на метро "Вокзальная": женщине стало плохо, пришлось остановить эскалатор

14 Августа, 13:12

Сотни пассажиров вынуждены были подниматься с платформы наверх на своих двоих

Происшествия

Фото: pixabay.com

В Киеве сообщили о минировании шести станций метро

16 Июня, 23:10

Станции закрыты, проводятся проверки
Загрузка...

Транспорт

Ночь в метро Киева: как ремонтируют эскалаторы в столичной подземке

30 Октября, 17:13

Сайт "Сегодня" побывал на ночной экскурсии и выяснил, что делают в метрополитене после полуночи

Происшествия

Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за "минирования"

2 Ноября, 19:29

Не работает также пересадка на станцию "Крещатик"
Загрузка...