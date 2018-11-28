В Киеве приостановили движение поездов метро на красной ветке

В Киеве утром в среду, 28 ноября, в час пик было приостановлено движение поездов в метро на Святошинско-Броварской линии. В пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что остановка движения произошла по техническим причинам, передает Укринформ.

"Была 3-минутная остановка по техническим причинам. Уже работаем в обычном режиме", – рассказали в пресс-службе.

Однако очевидцы отметили, что пассажиров высадили на станции метро "Крещатик" и объявили, что поезд дальше не поедет. Кроме того, вход на станцию "Крещатик" закрыли, а граждан попросили воспользоваться наземным транспортом. Также была закрыта станция метро "Вокзальная".

Ранее мы писали, что 9 ноября был завершен конкурс на строительство ветки метро на жилмассив Виноградарь. Планируется строительство от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе, с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Самую низкую цену предложило ПАО "Киевметрострой". Сумма оказалась на 12,214 млн гривен меньше ожидаемой стоимости.

Кроме того, 14 ноября был объявлен тендер на строительство метро на Троещину. Проектные работы будут завершены в 2018-2019 годах.