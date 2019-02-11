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В Киеве произошло жуткое ДТП: столкнулись микроавтобус и кроссовер

Сегодня, 08:30

На момент аварии в салоне кроссовера находился ребенок

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве произошло жуткое ДТП: столкнулись микроавтобус и кроссовер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/113/814/5c61138143685.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/113/814/5c61138143685.jpg Транспорт На момент аварии в салоне кроссовера находился ребенок

В Киеве, где недавно произошло жуткое пьяное ДТП, на пересечении улиц Радунская и Лисковская столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и кроссовер Honda Pilot. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло 10 февраля около 20:10. Как рассказал водитель Honda, оба автомобиля двигались на зеленый свет, но "немец" попытался повернуть на перекрестке, не уступив дорогу. Водитель Pilot среагировал на этот маневр, но избежать столкновения не успел.

Примечательно, что на момент столкновения в кроссовере находился ребенок. В результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства и виновника аварии установят правоохранители.

Напомним, ночью 10 февраля в районе Кловского спуска в Киеве произошло ДТП, в котором Porsche Cayenne влетел в припаркованный на тротуаре Suzuki Baleno.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег Киев, ДТП, столкновение, микроавтобус, кроссовер

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