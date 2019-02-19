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В Киеве прорвало трубопровод: среди проезжей части образовалась огромная пропасть

Сегодня, 22:55

Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение до утра

В Киеве прорвало трубопровод: среди проезжей части образовалась огромная пропасть Транспорт Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение до утра

Яма размером в четыре метра образовалась прямо на проезжей части в Киеве. Произошло это сегодня около 4 утра. Прорвало трубопровод. Никто не пострадал.

Очевидцы говорят, порыв был мгновенный. Водители троллейбусов не рискуют ехать через эту пропасть, поэтому несколько маршрутов пустили по другой линии.

Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение до утра. "Срок годности этих труб уже вышел. Они очень старые", – говорят коммунальщики.

"Сеть изношена, мы все время об этом говорим, это ни для кого не секрет", – говорит начальник информационного управления Киевводоканала Виктория Яковлева.

Ранее мы писали, как в Киеве защищают дороги от "героев парковки".

Напомним, в Киеве вскоре заработает парковочная инспекция. К новой службы контроля уже набрали 10 человек. Сейчас они проходят обучение. Инспекторы сначала будут проводить разъяснительную работу, но со временем начнут штрафовать. Также с "героями парковки" борются активисты. 

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Тег дорога, Яма, коммунальщики, ямы, пропасть

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