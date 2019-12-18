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В Киеве просел мост Патона: дорожники показали видео

18 декабря, 12:00

На аварийном участке поставят новую арматуру и зальют новую часть плиты

/ Фото: Сегодня

Столичные дорожники показали видео ремонтных работ на мосту Патона, который аварийно просел.

Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", под местом проседания асфальтового покрытия обнаружили повреждения плиты автопроезда. На аварийном участке поставят новую арматуру и зальют новую часть плиты.

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На переправе с вечера 17 декабря до 6:00 23 декабря ограничено движение на крайней правой полосе в направлении левого берега в связи с ремонтом.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Еще летом сайт "Сегодня" писал о неудовлетворительном состоянии моста Патона- тогда корреспонденты прогулялись по нему с правого на левый берег и увидели, как с перил отлетают чугунные украшения в виде звезд, гроздьев винограда и снопов колосьев. В некоторых местах исчезли металлические перила – их заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет ограды. На тротуаре зияют дыры, сквозь которые видно воду.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев мост патона ремонт дорог

Источник: Сегодня

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