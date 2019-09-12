В Киеве разгневанные пассажиры заблокировали движение городской электрички (видео)

Люди встали на железнодорожном переходе на станции "Троещина 2"

Фото: ‎Александр Максименко‎ для Воскресенка + Райдужний

Пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение утром в четверг, 12 сентября, на станции "Троещина 2". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"У людей, которые вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение, и у станции "Троещина 2" они полностью заблокировали ее движение. причины: 1. Электричка ездит не по расписанию. 2. Вместо шести вагонов приезжает четыре. 3. Часть дверей в электричке не открывается. 4. Той электрички, что приезжает, мало для всех желающих. 5. Часть рейсов вообще отменены", - говорится в сообщении.

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При этом сообщается, что люди предупреждали о недовольстве работой городской электрички.

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Напомним, городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры жалуются, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев. Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хочет вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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