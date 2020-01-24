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В Киеве "разминировали" метро: подробности

24 января, 19:21

Все центральные станции теперь работают в обычном режиме

Сообщение о заминированных станциях в киевском метро, из-за которого в подземке образовались огромные очереди и толкучка, оказалось ложным.

Об этом сообщили в Twitter метрополитена, отметив, что на центральных станциях, на которых якобы была взрывчатка, опасных предметов не обнаружено.

"Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", – заявили в пресс-службе подземки.

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Напомним, что из-за ложного минирования станции "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" были закрыты на вход, выход и пересадку. В результате в вечерний час пик тысячи пассажиров оказались в ловушке.

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Стоит отметить, что ложное минирование подпадает под нарушение ч.1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом либо лишением свободы до пяти лет.

По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб по вызову о ложном минировании обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В связи с этим в Верховную Раду подали законопроект об усилении ответственности для лжеминеров.

Двух таких в декабре поймали в Днепре. Что их ждет – смотрите в видеосюжете:

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Источник: Сегодня

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