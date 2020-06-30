В Киеве решили пока не отменять бесплатный проезд для приезжих льготников

В КГГА заявили, что готовы снова перенести запуск е-билета, пока вопрос со льготниками не будет решен

В Киевской городской государственной администрации заявили, что льготники, которые не зарегистрированы в столице, с 1 июля продолжат бесплатно ездить в общественном транспорте, хотя ранее мэр Виталий Кличко анонсировал отмену льготного проезда.

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Отметим, что с 1 июля в столице весь городской общественный транспорт должен был полностью перейти на единый электронный билет, запуск которого уже несколько раз переносили. При этом во вторник, 30 июня, пресс-служба КГГА сообщила, что город готов отложить до 1 января 2021 года введение е-билета, чтобы правительство урегулировало вопрос проезда льготников.

"Мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И на нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - заявила замглавы КГГА Марина Хонда.

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Так, пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.

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"Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками. А льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме", – подчеркнули в КГГА.

Напомним, столичные власти ранее заявляли, что местным перевозчикам не компенсируют из государственного бюджета обслуживание льготников, которые не зарегистрированы в столице, поэтому с 1 июля предлагалось отменить им бесплатный проезд. При этом приезжим льготникам в КГГА предлагали обращаться за компенсацией проезда в органы социальной защиты по месту регистрации.

Ранее на сайте электронных петиций Киевсовета зарегистрировали предложение заменить бесплатный проезд пенсионерам и льготникам адресной финансовой помощью.

Новости "Сегодня" также писали, что в марте в Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации эпидемической ситуации.

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