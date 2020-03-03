В Киеве с 1 апреля появится "безлимитный" проездной

Столица менее чем через месяц должна полностью перейти на е-билет, который до сих пор работает с перебоями

В Киеве уже менее чем через месяц общественный транспорт перейдет на единый электронный билет. Об этом напомнили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, с 1 апреля оплатить поездку в троллейбусе, автобусе и метро можно будет с помощью е-билета. Покупка 50 поездок с помощью Kyiv Smart Card дает возможность сэкономить 1,5 гривны на каждой поездке. Если нужна одна поездка, то можно купить QR-билет – в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне.

Также с 1 апреля вводится новая система проездных билетов с фиксированным количеством поездок в месяц во всех видах общественного транспорта. Так, предусмотрено проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно.

Также будет действовать и "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта, он будет стоить 1300 гривен. Впервые вводится и "туристический" проездной – со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет будет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

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Е-билет будет действовать в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке.

Купить разовый QR-билет можно:

в приложении Kyiv Smart City;

в личном кабинете киевлянина;

в терминалах самообслуживания Ibox, 2click;

с помощью чат-ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook;

на станциях метро.

Пополнить Kyiv Smart Card можно в приложении Kyiv Smart City, в кассах на станциях метро, ​​в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, ​​в фуникулере, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров созданы:

портал transport.kyivcity.gov.ua,

страница Kyiv Smart Card в Facebook,

сall-центр: (044) 366 55 55, работающий в режиме 24/7,

команда техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.

Вместе с тем, киевляне в социальных отмечают, что до сих пор кассиры не на всех станциях метро пополняют е-билет, а сами терминалы пополнения могут принимать купюры номиналом только до 200 гривен.

Подробнее о новой системе работы проездных смотрите в сюжете:

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card.

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